Software de gestión de gastos - Aplicaciones más populares - Túnez

Coupa Software es una plataforma tecnológica global para Business Spend Management (BSM). La empresa tiene su sede en San Mateo, California, y oficinas en toda Europa, América Latina y Asia Pacífico. La empresa ayuda a las grandes empresas a obtener visibilidad y control sobre el dinero y los recursos gastados dentro de sus organizaciones. Responsables de ser pioneros en la categoría de gestión de gastos empresariales, sus principales competidores en este campo incluyen Tradeshift, Ariba, Tipalti e Ivalua, Inc. La empresa fue fundada en 2006 por Dave Stephens y Noah Eisner. Stephens y Eisner trabajaron anteriormente en Oracle (aplicaciones de adquisiciones empresariales). Rob Bernshteyn se unió a Coupa como director ejecutivo en febrero de 2009 después de desempeñarse como vicepresidente de gestión y marketing de productos globales en SuccessFactors, Inc. El ex director ejecutivo de Yahoo y presidente de PayPal, Scott Thompson, se unió a la junta directiva de la empresa en abril de 2013.