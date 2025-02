Software de gestión de gastos - Aplicaciones más populares - Surinam

Mercury

mercury.com

Mercury es banca* para startups. Comience con conceptos básicos bancarios, como cuentas corrientes y de ahorro gratuitas aseguradas por la FDIC, luego escale con tarjetas de crédito, deuda de riesgo, cuentas de administración de tesorería y más, todo con confianza. Creado con atajos inteligentes y niveles adicionales de organización, Mercury hace que las tareas bancarias sean más simples, más intuitivas e incluso un poco divertidas. Más de 100.000 empresas emergentes de todos los tamaños confían en Mercury mientras crean las próximas grandes empresas; puede unirse a ellas presentando su solicitud hoy en 10 minutos o menos. *Mercury es una empresa de tecnología financiera, no un banco. Servicios bancarios proporcionados por Choice Financial Group y Evolve Bank & Trust, miembros de la FDIC. La tarjeta IO es emitida por Patriot Bank, miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Mastercard. Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni la solicitud de ninguna oferta para comprar una participación en ninguno de los valores o fondos descritos en este documento.