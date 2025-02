Software de marketing de eventos - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

Zuddl

Zuddl es la plataforma de gestión de eventos preferida para que los vendedores de eventos B2B y los organizadores de la conferencia ejecutaran eventos en persona, virtual e híbrido. Zuddl se ha construido desde cero para atender a cada caso de uso perfectamente. En lugar de usar 8-10 herramientas y plataformas diferentes para ejecutar un evento de extremo a final, use ZUDDL para administrar sus programas y seminarios web de eventos en persona, virtuales e híbridos de una plataforma. Por qué zuddl: * Centrarse en la flexibilidad Da vida a su evento con un control infinito sobre la marca, la personalización y los flujos de trabajo, desde el registro y la venta de boletos hasta la aplicación móvil asistente. No hay nada que no puedas sintonizar con tus necesidades. * Más socio, menos proveedor Obtener su evento correcto requiere algo más que una suscripción a una plataforma de eventos. Lo entendemos. Y se refleja en nuestro precio, soporte y hoja de ruta de productos. * Orientado a los resultados Paneles de ingresos listos para usar, alertas configurables e integraciones con Marketo, HubSpot, SFDC, etc. que hacen que los informes sean super simples. Zuddl es confiable por compañías como Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, Association Leaders, United Nations, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, entre otros