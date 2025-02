Software de gestión de eventos - Aplicaciones más populares - Tailandia

LiveVoice

LiveVoice.io es la solución de aplicación inteligente para la transmisión de audio en eventos presenciales y en línea. Perfecto para: - Interpretación simultánea - Visitas guiadas - Escenarios silenciosos y más Puedes utilizar cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora. No se necesita hardware adicional. Funciona vía WIFI y datos móviles. Como alternativa flexible en la nube a los sistemas tradicionales de transmisión de audio analógicos, puede utilizar LiveVoice para conferencias, reuniones de negocios, reuniones religiosas u otros eventos de cualquier tamaño. También hace posible la interpretación remota, porque los intérpretes pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo. Incluso puede insertar canales de audio en su sitio web, por ejemplo para interpretación de transmisiones de vídeo en vivo o seminarios web. En los eventos presenciales, los oyentes traen sus propios teléfonos inteligentes y auriculares, por lo que no tendrás que repartir dispositivos y, además, evitarás problemas de higiene. También para el dispositivo de envío (p. ej. para intérpretes) basta con un smartphone o un ordenador. Como no necesita ningún hardware, los costos son mucho más bajos que con los sistemas de interpretación tradicionales. Esto lo hace asequible para todos. ¡Con LiveVoice puedes administrar todo tú mismo y crear tantos eventos y canales de audio como necesites!