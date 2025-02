Software de gestión de eventos - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

Booked it

Nuestra historia comienza con Licklist, fundada en 2015 como una comunidad para unir a la industria de la vida nocturna. En 2020 teníamos 600.000 usuarios, £6 millones en ventas brutas anuales y 6.000 lugares de vida nocturna listados. Nuestra marca Licklist es más fuerte que nunca. Pero queríamos mejorar nuestros servicios. En 2019, comenzamos a ofrecer software de gestión de reservas para el mercado de empresa a empresa en la industria del ocio, los viajes y la hostelería. Las cosas realmente mejoraron en 2020 cuando ayudamos a cientos de lugares a prepararse para reabrir después del cierre con tecnología como pedidos móviles y reservas de mesa. Estamos orgullosos de ayudar a las pequeñas empresas a realizar la transición hacia una nueva forma de trabajar, colocándolas en una posición que les permita no solo sobrevivir, sino también prosperar. Ahora tenemos más de 600 empresas que utilizan Booked it y obtienen de media un aumento del 19 % en las reservas y del 13 % en el gasto per cápita. Nuestro software de reservas es fácil de usar y tiene muchas funciones, y está diseñado para aumentar la visibilidad de su lugar/evento/festival, simplificar el proceso de reserva para eliminar obstáculos de compra y proporcionar datos procesables para ayudar a brindar un servicio al cliente de primer nivel.