Plataformas de gestión de eventos - Aplicaciones más populares - Suecia

KonfHub

konfhub.com

Presentamos KonfHub: plataforma integral para eventos atractivos y eficaces. ¿Está cansado de hacer malabares con múltiples plataformas y luchar para gestionar sus eventos de forma eficaz? No busque más, KonfHub: la solución de gestión de eventos todo en uno diseñada para optimizar el proceso de organización de su evento de principio a fin. Con una amplia gama de potentes funciones y beneficios, KonfHub es su plataforma de referencia para crear eventos memorables y exitosos. A continuación se muestran algunas características sorprendentes que KonfHub tiene para ofrecer: Concurso de referencias automatizado: aumente las inscripciones a sus eventos sin esfuerzo con nuestro concurso de referencias automatizado. KonfHub le permite configurar un programa de referencias que incentiva a los asistentes a invitar a sus amigos y colegas, ampliando el alcance de su evento y aumentando las inscripciones. Campañas de correo electrónico ilimitadas y mensajes SMS y WhatsApp limitados: manténgase conectado con sus asistentes a través de campañas de correo electrónico específicas. Con KonfHub, puede enviar campañas de correo electrónico ilimitadas para mantener a su audiencia interesada e informada. Además, también puede enviar mensajes SMS y WhatsApp para recibir actualizaciones y recordatorios importantes. Plataforma de cuestionarios en vivo: mejore la experiencia interactiva en su evento con nuestra plataforma de cuestionarios en vivo. Involucre a su audiencia, pruebe sus conocimientos y cree una atmósfera de emoción y competencia, todo dentro de la plataforma KonfHub. Aplicación de registro y aplicación de patrocinador: simplifique el proceso de registro con nuestra aplicación de registro para el mostrador de registro. Administre de manera eficiente los registros de asistentes, imprima credenciales y mantenga un flujo fluido durante todo el evento. Además, nuestra aplicación para patrocinadores proporciona herramientas de gestión de stands/patrocinadores, lo que garantiza que los patrocinadores tengan una experiencia perfecta al capturar clientes potenciales. Certificados de participación automatizados: recompense a sus asistentes con certificados de participación automatizados. KonfHub genera certificados automáticamente cuando los asistentes envían comentarios, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo y le brinda un toque profesional a su evento. Registros basados ​​en aprobación, entradas ocultas y carga: tenga control total sobre el proceso de registro de su evento. KonfHub le permite aprobar inscripciones, ocultar entradas para acceso exclusivo y cargar fácilmente inscripciones de oradores, patrocinadores y voluntarios, lo que facilita la gestión de eventos. Página web completa para eventos: ¡No es necesario un desarrollador web ni sitios web dedicados! KonfHub ofrece una página web de eventos completa que muestra todos los detalles esenciales de su evento. Personalice la página web con su marca, agenda de eventos, biografías de los oradores y más, todo dentro de la plataforma KonfHub. Widgets/botones integrables e integración API: integre perfectamente KonfHub en su sitio web o aplicación existente con nuestros widgets y botones integrables. Aproveche nuestra API para crear una experiencia perfecta para sus asistentes y garantizar una sincronización de datos fluida con sus sistemas. La plataforma definitiva de gestión de eventos de bajo coste En KonfHub, creemos que organizar eventos exitosos no debería costar mucho dinero. Es por eso que ofrecemos una de las plataformas de precios más bajos de la industria. Con nuestras tarifas competitivas, puede maximizar el presupuesto de su evento y al mismo tiempo disfrutar de todas las características y beneficios excepcionales que nuestra plataforma tiene para ofrecer. Con KonfHub, no sólo obtiene acceso a una plataforma integral de gestión de eventos repleta de funciones, sino que también disfruta de importantes ahorros de costos. Nuestros precios transparentes garantizan que usted reciba el máximo valor por su inversión, permitiéndole asignar más recursos a otros aspectos de su evento. ¡Y más! KonfHub evoluciona constantemente para satisfacer las necesidades de los organizadores de eventos. Nos esforzamos por ofrecer características y funcionalidades innovadoras que mejoren aún más su experiencia de planificación de eventos. Dígale adiós a los problemas de gestión de eventos y hola a KonfHub, su solución de gestión de eventos definitiva. Regístrate hoy y revoluciona la forma de organizar eventos. Crea tu próximo evento con KonfHub