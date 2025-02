Sistemas ERP - Aplicaciones más populares - Suecia

ACTouch Technologies

actouch.com

ACTouch Technologies es parte del ecosistema de fabricación de la India. Diseñamos nuestro ERP en base a problemas encontrados en la Industria Manufactura. Queremos ser el software ERP de fabricación basado en la nube número uno para las mipymes en Asia. Nuestro producto ayuda a los propietarios de negocios y emprendedores a gestionar sus ventas y compras. Controles de producción, garantía, gestión de efectivo y financieros. ACTouch, nuestras soluciones ERP en la nube no necesitan ninguna instalación ni configuración de la aplicación, ya que está disponible a través de Internet y se puede acceder a ella mediante PC, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. La aplicación está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Por lo tanto, no hay tiempo de inactividad, ni ataques de virus o spam, ni inversiones en hardware y software, y esto ahorra mucho dinero a las MIPYMES. Las características más destacadas del producto AcTouch son las siguientes. 1. Módulos comerciales principales: módulos de facturas, pagos, recibos, libro mayor e inventario 2. Controles de acceso de usuarios: puede decidir quién tiene que usar qué menús y controles. 3. Controles financieros: principio de 4 ojos (su secretario ingresa la transacción y usted puede aprobarla). Un control total de los asuntos Financieros 4. Inicio de sesión único: si tiene más de una empresa, puede acceder a ellas con un inicio de sesión único. No es necesario iniciar sesión por separado. 5. Panel de control con alertas financieras y bursátiles, informes de antigüedad (quién tiene que pagarle y cuánto), informes de estado de los bancos. 6. Plantillas personalizadas a cada Proveedor o Cliente (Tú eliges qué plantillas para quién) 7. Seguimiento de inventario a nivel de lote. 8. Transacciones y facturas en varias divisas 9. Acceso desde dispositivos móviles y tabletas (próximamente se lanzará una nueva función) 10. Compatible con GST indio.