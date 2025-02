Software de programación de empleados - Aplicaciones más populares - Túnez

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules es la solución de programación de empleados líder en la industria hotelera y de restaurantes porque es la forma más rápida y sencilla de administrar su agenda y comunicarse con su equipo. A los miembros del equipo les encanta porque pueden intercambiar, seleccionar o liberar turnos en la aplicación móvil con un solo clic. El equilibrio entre la vida personal y laboral se gestiona fácilmente con cambios automáticos de turnos cuando desea más horas y solicitudes de tiempo libre cuando no lo desea. La sincronización del calendario, las notificaciones y los mensajes mantienen a los equipos conectados y actualizados sobre los cambios de programación. Los gerentes aprecian el ahorro de tiempo al crear cronogramas y aprobaciones con un solo clic para cambios de turno. Las funciones de previsión laboral y gestión del cumplimiento ayudan a los gerentes a controlar los costos y minimizar el riesgo de cumplimiento. Y lo más importante, mantenerse conectado con transmisiones y mensajes uno a uno genera una cultura de equipo feliz y productiva. HotSchedules es parte de una solución completa de gestión de la fuerza laboral impulsada por la plataforma Fourth Intelligence. Los módulos adicionales incluyen: Tiempo y asistencia: procese la nómina de forma rápida y precisa con nuestra aplicación integrada para generar datos de fichajes agregados y al mismo tiempo marcar excepciones por falta de descansos, horas extras y más. Mantenga el cumplimiento de la nómina con cálculos salariales especiales para comidas, descansos y programación predictiva. Se obtienen ahorros adicionales al agregar la opción WebClock para geocercas y alertas de horas extras y faltas de registro. LogBook: basado en el estándar de oro Manager's Redbook, nuestro LogBook digital elimina las interminables comunicaciones de ida y vuelta con notas de turnos consolidadas, listas de tareas, mensajes y más. Comunique información crítica entre turnos y asigne tareas directamente desde su teléfono, mejorando el desempeño y la responsabilidad de los empleados. Previsión laboral: ahorre dinero y mejore las experiencias al mismo tiempo mediante una programación más inteligente. Los gerentes mantienen una mayor precisión entre las horas pronosticadas, programadas, presupuestadas y reales con nuestra solución de pronóstico de siguiente nivel. Acceso al salario ganado/Pago a pedido: Fuego es una aplicación de pago a pedido disponible exclusivamente para los usuarios de HotSchedule. Uno de los beneficios más solicitados en 2023, los empleadores que adopten EWA no solo ayudarán a aliviar la tensión financiera de los empleados de bajos ingresos y que no reciben propinas, sino que también experimentarán un aumento del 20 al 40 % en la retención, una disminución en los turnos abandonados y pueden eliminar el uso de cheques en papel, todo sin costo adicional. Informes y análisis: nuestra completa solución de análisis e informes revela información operativa al consolidar la programación, el tiempo y la asistencia, la previsión laboral y los datos de POS en un solo lugar. Los paneles listos para usar revelan datos laborales agregados para análisis regionales o corporativos, mientras que los informes a nivel de tienda ayudan a los gerentes a realizar un seguimiento de los KPI de un turno a otro.