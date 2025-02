Software de reconocimiento de empleados - Aplicaciones más populares - Túnez

Zimyo

Zimyo es una extensa plataforma de tecnología de recursos humanos que resuelve desafíos de recursos humanos complejos mientras racionaliza y automatiza las operaciones diarias de recursos humanos. Trusted by modern-day organizations such as Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products, and 2,500 others, Zimyo offers a comprehensive suite of products that includes HR and Payroll, Attendance, Performance, Seguimiento del solicitante, compromiso, LMS y más de 50 módulos. By leveraging these solutions, organizations of any size can automate HR operations, run error-free payroll, disburse salaries on time, track employee attendance, onboard/offboard employees, track employee performance, parse resumes, send offer letters, and do much more. ¿Qué hay para ti en Zimyo? * Compromiso de los empleados: encuestas de pulso de los empleados; Chats directos y grupales entre pares y grupos; Anuncios, foros de discusión y encuestas; Índice de felicidad; Comentarios anónimos; HelpDesk y boletos * Core HR: Gestión de datos de empleados; Auto servicio de empleados; Documentos y políticas; Empleado de incorporación; Empleado fuera de borde; Análisis e informes de recursos humanos * Payroll: Payroll Processing Automation; Expense Management & Payouts; Statutory Compliance Management; Multi Entity Payroll * Time & Attendance: Attendance Management; Geo-tagging & Geo-fencing; Roster Management; Attendance Reminders; Field-Trip Management * Performance Management Software: OKRs; Revisiones (KRA/KPI); retroalimentación continua; Cara a cara; Gestión de compensación y evaluación * Software de gestión de reclutamiento: gestión de candidatos; Gestión de billar de talento; Entrevistas Programación y retroalimentación de calificación basada en habilidades; Flujos de proceso de contratación personalizados; Evaluación de habilidades; Reanudar el análisis; Integraciones de la junta de trabajo para el abastecimiento Además, Zimyo HRMS proporciona atención al cliente las 24 horas para abordar sus consultas de inmediato.