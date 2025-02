Software de seguimiento de empleados - Aplicaciones más populares - Túnez

fenced.ai

No siempre es posible para los padres controlar todas las actividades de sus hijos, especialmente cómo pasan el tiempo en línea. La web no siempre es un espacio seguro para los niños. Aquí es cuando cercado.ai resulta útil para garantizar el bienestar digital de sus hijos. Fenced.ai ayuda a ganar tranquilidad ya que le permite saber si los niños están a salvo de contenidos para adultos y otros sitios web explícitos e ilegales. También es necesario que haya una comunicación adecuada con sus hijos antes de instalar Fenced.ai para que sientan que usted respeta su privacidad. Fenced.ai no solo está desarrollado para monitorear los dispositivos de sus hijos, sino también para ayudarlos a desarrollar buenos hábitos con los dispositivos y evitar daños innecesarios.