Software de seguimiento de correo electrónico - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Nethunt es una herramienta de automatización de ventas que literalmente vive dentro de su Gmail y otras aplicaciones de Google Workspace. Ayuda a los equipos de ventas a administrar clientes potenciales, fomentar las relaciones con los clientes, monitorear el progreso de las ventas y cerrar más ofertas. Más sobre Nethunt CRM 🙂 Organice su base de clientes Use características Core CRM en Nethunt para organizar su base de clientes de la manera más eficiente. ✓ Diga adiós a la tediosa entrada de datos para siempre. ✓ Use la función de prevención duplicada de Nethunt para mantener sus datos limpios en todo momento. ✓ La función de los campos requeridos observa sus datos para asegurarse de que tiene lo que necesita. ✓ Su base de clientes se almacena de forma segura en un solo lugar, protegida de fugas o ojos indiscretos por la gestión de acceso adecuada. 📞 Capture nuevos clientes potenciales a través de múltiples canales Nethunt CRM está integrado con múltiples herramientas que le permite obtener nuevos clientes potenciales de diferentes fuentes y almacenar la comunicación dentro de los registros de CRM. ✓ Crear nuevos clientes potenciales a partir de llamadas entrantes y salientes ✓ Convierta los chats del sitio web en nuevos clientes potenciales ✓ Obtenga nuevos clientes potenciales de las plataformas de redes sociales ✓ Agregue nuevos cables a CRM de Messengers ✓ Capture los clientes potenciales de formularios web personalizados 📋 Base de clientes potenciales de segmento y clientes Desglose su base de clientes en segmentos específicos para enviar lanzamientos personalizados utilizando varias macros: título de trabajo, necesidad, tamaño de la empresa y más. ✓ Use filtros y vistas personalizados para segmentar sus contactos. ✓ Guarde un número ilimitado de segmentos para usted o compártelos con el equipo. ✓ Haga que estos segmentos se actualicen automáticamente cuando los nuevos usuarios coincidan con ciertos parámetros. 💲 Construir tuberías de ventas Convierta los contactos en cables y empújalos hacia abajo en la tubería hermosa y funcional. ✓ Agregue nuevos acuerdos, su valor, probabilidad de cierre y la fecha de cierre esperada. ✓ Rastree los acuerdos de progreso a través de las etapas de la tubería. ✓ Conozca los ingresos atascados en cada etapa de la tubería ✓ Peques bloqueados y cómo empujarlos hacia la compra. ✓ Cree una o varias tuberías personalizadas para sus productos y servicios. ✓ Construir pronósticos en el que pueda confiar. ⭕ Administrar tareas Organice su jornada laboral y administre la carga de trabajo de su equipo. Todo dentro de Gmail. ✓ Administre las tareas y colabore con su equipo dentro de Gmail. ✓ Asigne tareas automáticamente por ciertos criterios o algoritmo de round-robin. ✓ Enlace tareas a correos electrónicos y registros CRM. ✓ Reciba las tareas diarias Digest para planificar su día. 🤖 Automatizar los procesos de ventas en Gmail Nethunt CRM permite a los usuarios automatizar todo el proceso de ventas, desde la captura de plomo hasta la etapa de tubería de ofertas hasta notificaciones. ✓ Capture los cables de diferentes fuentes y los agregue en su CRM. ✓ Asigne a los gerentes a los clientes potenciales y configure las repliuras automáticas personalizadas. ✓ Priorizar los leads automáticamente dependiendo de su comportamiento ✓ Establezca secuencias para nutrir clientes potenciales. ✓ Enlace automáticamente las conversaciones de correo electrónico, chats, llamadas a los perfiles de CRM. ✓ Haga que un algoritmo se mueva una ventaja a la siguiente etapa de tubería basada en la respuesta del líder. ✓ Crear tareas automáticas para el equipo. ✓ Establezca notificaciones al equipo cuando los cambios importantes ocurran en la tubería. ✓ Automatice la entrada de datos. ✉️ Automatización por correo electrónico ✓ Crear plantillas de correo electrónico personales y compartidas en Gmail. ✓ Escriba correos electrónicos repetitivos de manera fácil y rápida. ✓ Personalizar plantillas de correo electrónico con campos personalizados. ✓ Use plantillas de correo electrónico en correspondencia diaria de correo electrónico, campañas de correo electrónico o secuencias de correo electrónico automatizadas. 📩 Seguimiento de correo electrónico Seguimiento de su correo electrónico abre y hace clic en Gmail. ✓ Sepa si, cuándo y con qué frecuencia el receptor ve sus correos electrónicos en tiempo real. ✓ Sepa cuándo las personas abren sus correos electrónicos para proporcionar información para su equipo. ✓ Priorice los clientes potenciales en función de cuántas veces abren correos electrónicos o hacen clic en los enlaces. ✓ Use el seguimiento de correo electrónico para correos electrónicos regulares, campañas de correo electrónico y secuencias de correo electrónico automatizadas. 🔁 Campañas por correo electrónico Envíe campañas de correo electrónico y campañas de seguimiento en Gmail. ✓ Envíe campañas de correo electrónico a segmentos personalizados o toda su base de clientes. ✓ Establezca correos electrónicos de seguimiento en campañas de correo electrónico anteriores. ✓ Monitorear las estadísticas de las campañas: abre, clics, cancele la suscripción, rebotes y respuestas. ✓ Envíe campañas de correo electrónico a través de Gmail, Nethunt SMTP o su propio servidor SMTP. 📊 Informes de ventas Rastree las métricas comerciales clave y el rendimiento del equipo con informes en Nethunt CRM. ✓ Rastree la efectividad de todo el equipo y cada gerente por separado: el número de correos electrónicos enviados, presentaciones realizadas, llamadas realizadas, etc. ✓ Analice el crecimiento del negocio en comparación con los períodos anteriores: el número de acuerdos cerrados y los ingresos generados. ✓ Analice los ingresos rompiéndolo por un gerente, por cierto producto, por país, etc. ✓ Rastree su logro de cuotas. ✓ Analice las razones para perder ofertas. ✓ Cree un pronóstico de ventas en el que pueda confiar.