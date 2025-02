Software de creación de plantillas de correo electrónico - Aplicaciones más populares - Suecia

Maool

maool.com

Maool Email Editor es un editor de correo electrónico sencillo con funciones avanzadas clave. Tiene todas las funciones necesarias para crear un correo electrónico visualmente atractivo. Exporta correos electrónicos a tu ESP preferido con un solo clic y lleva tu campaña al siguiente nivel. Cree correos electrónicos en menos de un instante sin codificar. Crear correos electrónicos con Maool Email Editor es muy divertido. Si empiezas desde cero, diseñar un correo electrónico es una tarea difícil. Incluso si utiliza una herramienta de diseño de correo electrónico, consumirá una cantidad significativa de su tiempo y energía. Maool Email Editor incluye funciones que le facilitarán el diseño de correos electrónicos. Hemos combinado un potente editor de correo electrónico de arrastrar y soltar con módulos y plantillas de correo electrónico prediseñadas para permitirle crear correos electrónicos perfectos para su marca. Incluye todas las opciones de personalización para cambiar los estilos de texto, imagen, imagen de fondo, color, color de fondo, etc. Maool Email Editor incluye paquetes de correo electrónico diseñados para industrias específicas. Un paquete de correo electrónico contiene todas las plantillas y módulos necesarios para crear un correo electrónico. Las plantillas y módulos prediseñados hacen que el diseño de correo electrónico sea mucho más fácil y eficiente en el tiempo. Simplemente debes seleccionar el paquete de correo electrónico que mejor se adapte a tus necesidades. Crea tu correo electrónico como quieras. Hazlo tuyo cambiando los colores y las fuentes para que coincidan con el estilo de tu marca. Exportarlo a su ESP y listo. También contamos con exportación de correo electrónico con un solo clic, que le permite exportar una plantilla a su proveedor de servicios de correo electrónico preferido. Puede utilizar la exportación HTML si su ESP no está integrado. No se preocupe, actualmente tenemos algunos ESP y agregaremos más en el futuro. Características clave: - Paquetes de plantillas específicas de la industria Analizamos las necesidades de cada industria para determinar qué correos electrónicos se utilizan con mayor frecuencia y cuáles son todos los requisitos en esa industria específica. Investigamos escenarios de casos de uso específicos de la industria y diseñamos un paquete de correo electrónico todo en uno para esa categoría que satisface todas las necesidades de esa industria. Los paquetes de correo electrónico específicos de la industria que creamos incluyen una colección de plantillas que se usan y requieren comúnmente en esa industria. Actualmente tenemos algunos paquetes de correo electrónico y continuaremos agregando más a medida que pase el tiempo. Deje sus sugerencias de paquetes de correo electrónico en los comentarios. - Exportación con un solo clic a ESP (Proveedor de servicios de correo electrónico) Hemos creado una función de exportación con un solo clic que le permite exportar plantillas a esp. Actualmente admitimos la exportación con un solo clic a Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost y muchos más por venir en el futuro. No te preocupes si tienes algún otro ESP. Tenemos la exportación HTML y puede usar la exportación HTML en su ESP. - No se requiere codificación No necesita ningún conocimiento de codificación para crear correos electrónicos con nuestro editor. Diseñamos nuestro editor para que sea simple y fácil de usar. Puede utilizar nuestro editor para crear correos electrónicos para su marca. - Plan gratuito para siempre Tenemos un plan gratuito para siempre que le permite utilizar Maool Email Editor de forma gratuita por el resto de su vida.