Software de correo electrónico - Aplicaciones más populares - Túnez

Yahoo! Mail es un servicio de correo electrónico lanzado el 8 de octubre de 1997 por la compañía estadounidense Yahoo!, Ahora una subsidiaria de Verizon. Ofrece cuatro planes de correo electrónico diferentes: tres para uso personal (básico, plus y gratuito) y otro para empresas. A partir de enero de 2020, Yahoo! Mail tenía 225 millones de usuarios. Los usuarios pueden acceder y administrar sus buzones utilizando la interfaz Webmail, accesible utilizando un navegador web estándar. Algunas cuentas también admitieron el uso de protocolos de correo estándar (POP3 y SMTP). Desde 2015, los usuarios también pueden conectar cuentas de correo electrónico que no son de Yahoo al cliente de Webmail. Durante muchos años, los usuarios pudieron abrir cuentas utilizando ''@yahoo.com '' o "@ymail.com", o un nacional dominio (''@yahoo.fr '' en Francia ''@yahoo.co.uk '' en el Reino Unido ''@yahoo.it '' en Italia, etc.). Actualmente, Yahoo! Solo permite a los usuarios registrar cuentas '@yahoo.com' '.