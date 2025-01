Software de correo electrónico - Aplicaciones más populares - Guam

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo! Mail es un servicio de correo electrónico lanzado el 8 de octubre de 1997 por la empresa estadounidense Yahoo!, ahora filial de Verizon. Ofrece cuatro planes de correo electrónico diferentes: tres para uso personal (Básico, Plus y Sin publicidad) y otro para empresas. En enero de 2020, Yahoo! Mail tenía 225 millones de usuarios. Los usuarios pueden acceder y administrar sus buzones de correo mediante la interfaz de correo web, a la que se puede acceder mediante un navegador web estándar. Algunas cuentas también admitían el uso de protocolos de correo estándar (POP3 y SMTP). Desde 2015, los usuarios también pueden conectar cuentas de correo electrónico que no sean de Yahoo al cliente de correo web. Durante muchos años, los usuarios podían abrir cuentas utilizando ''@yahoo.com'' o "@ymail.com", o una cuenta nacional. dominio ("@yahoo.fr'' en Francia, ''@yahoo.co.uk'' en el Reino Unido, ''@yahoo.it'' en Italia, etc.). Actualmente, Yahoo! sólo permite a los usuarios registrar cuentas ''@yahoo.com''.