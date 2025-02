Software de firma electrónica - Aplicaciones más populares - Santa Elena

Crossware

¿Busca una herramienta poderosa que le permita agregar firmas, exenciones de responsabilidad y marcas consistentes y conformes a cada correo electrónico que sale de su empresa? Nuestra galardonada herramienta, Crossware Mail Signature (para Microsoft 365, Microsoft Exchange y HCL Domino) es la solución para usted. Se agregan automáticamente firmas elegantes, compatibles y personalizadas a cada correo electrónico, sin importar desde qué dispositivo lo envíe. Crear su firma perfecta es fácil con un simple editor visual de arrastrar y soltar o sea un poco más técnico y pase a crear su firma en HTML con nuestro editor de código fuente. Nuestra herramienta de firma se desarrolla constantemente con el objetivo de garantizar que las firmas sean dinámicas e inteligentes. Esto significa que es sensible al contexto y personalizado para los requisitos únicos de su empresa. Puede crear y aplicar reglas que controlen cuándo, dónde y cómo se aplican sus firmas con nuestro sencillo generador de reglas. Cree rápidamente reglas para la aplicación de firmas o bloques de firmas (una parte más pequeña de su firma) basadas en campos de Active Directory, direcciones de destinatarios, fechas y más. Si necesita una regla muy personalizada o compleja, también puede escribir reglas en C#. Crossware Mail Signature le permite controlar quién puede editar cada firma o bloque de firma, p. puede optar por permitir que solo el equipo de marketing edite la sección del banner publicitario y que el equipo legal edite la exención de responsabilidad legal manteniendo su firma a salvo de cambios no solicitados. Crossware Mail Signature está diseñado desde cero para ser altamente seguro. No almacenamos ni copiamos sus correos electrónicos y los procesamos de forma segura dentro de los centros de datos de Microsoft Azure. Para mayor seguridad, también puede especificar el centro de datos de Microsoft de su elección al configurar la firma de correo Crossware. Características: - Agregue logotipos, gráficos, pancartas publicitarias, íconos de redes sociales, campos de Active Directory, exenciones de responsabilidad y texto a los encabezados y pies de página de sus correos electrónicos. - Aplica tus firmas cuando, donde y como quieras con reglas poderosas. - Firmas en cada dispositivo y cliente de correo electrónico. - Controla cada parte de tu firma, con bloques controlados por separado. - Editor de código visual/HTML - Vista previa de firmas en tiempo real, según destinatarios y remitentes. - Ver firmas en Outlook y ver sus firmas en Elementos enviados. - Aplicación de firma inteligente y dinámica - Elija su centro de datos de Microsoft para implementar - Edite en cualquier lugar y en cualquier momento con nuestro editor basado en navegador Descubra lo que nos convierte en la solución de firma líder en el mundo: ¡comience su prueba gratuita ahora!