Software de marketing por correo electrónico - Aplicaciones más populares - Uganda

Glue Up es una plataforma CRM todo en uno que te ayuda a construir y hacer crecer tu comunidad a través de eventos, membresías y otras herramientas digitales desde un solo lugar. La plataforma todo en uno de Glue Up integra el mejor CRM, gestión de eventos, gestión de membresías, marketing por correo electrónico, gestión de proyectos, gestión de formación, encuestas, finanzas y otras herramientas de productividad. Las soluciones en la nube de Glue Up vienen con dos aplicaciones móviles: una para organizaciones y otra para sus comunidades. Las soluciones son perfectas para asociaciones, cámaras de comercio, organizadores de eventos y todas las organizaciones basadas en miembros que desean servir mejor a sus comunidades, incluso cuando no siempre es posible reunirse en persona. Desde la pandemia de 2020, Glue Up también está equipado con funciones de participación avanzadas como Speed ​​Networking, Community Engagement Solution o Webinar Engagement Solution.