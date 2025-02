Software de gestión de correo electrónico - Aplicaciones más populares - Togo

Help Scout

helpscout.com

Help Scout está diseñado con sus clientes en mente. Proporcione correo electrónico y chat en vivo con un toque personal, y entregue contenido de ayuda justo donde sus clientes lo necesitan, todo en un solo lugar, todo por un precio bajo. La experiencia del cliente es simple y la capacitación del personal es indoloro, pero Help Scout todavía tiene todas las características poderosas que necesita para proporcionar un gran soporte a escala. Con el mejor informe en clase, una base de conocimiento integrada, más de 50 integraciones y una API robusta, Ayuda Scout permite a su equipo centrarse en lo que realmente importa: sus clientes. Help Scout es confiado por más de 12,000 clientes en más de 140 países, incluidos Buffer, Grubhub, Angellist y Timbuk2.