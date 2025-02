Software de gestión de correo electrónico - Aplicaciones más populares - Suecia

Help Scout

helpscout.net

Help Scout es una empresa remota global que es proveedora de software de mesa de ayuda y tiene su sede en Boston, Massachusetts. La empresa proporciona una plataforma de atención al cliente basada en correo electrónico, una herramienta de base de conocimientos y un widget de búsqueda/contacto integrable para profesionales de atención al cliente. El producto principal de Help Scout (también llamado Help Scout) es un servicio de asistencia técnica SaaS (software como servicio) basado en la web que cumple con HIPAA. Fundada en 2011, la empresa presta servicios a más de 10 000 clientes en más de 140 países, incluidos Buffer, Basecamp, Trello, Reddit y AngelList. Además de su ubicación en Boston, la empresa cuenta con una fuerza laboral remota con más de 100 empleados que viven en más de 80 ciudades de todo el mundo.