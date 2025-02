Paubox

paubox.com

Paubox es un líder en soluciones de comunicación y marketing que cumplen con HIPAA para las organizaciones de atención médica. Listada en la lista de 5000 empresas de propiedad privada de más rápido crecimiento, más de 5,000 organizaciones de atención médica confían en Adapthealth, Costo Plus Drugs, Covenant Health e Imaging Simonmed. Nuestras soluciones de correo electrónico están certificadas por HITRUST CSF para el más alto nivel de seguridad y cifre todo el correo electrónico saliente de forma predeterminada. Esto permite a los proveedores comunicarse directamente con sus pacientes desde Google Workspace, Microsoft 365 o Microsoft Exchange, no se requieren portales o códigos de acceso. El correo electrónico enviado es compatible con HIPAA, cada vez, sin el riesgo de error humano. El suite de correo electrónico de Paubox ofrece cifrado de correo electrónico seguro y compatible con HIPAA, seguridad entrante, prevención de pérdidas de datos, automatización de flujo de trabajo y más para organizaciones de salud de todos los tamaños. Con el suite de correo electrónico de Paubox Plus y los planes premium, obtenga funciones de seguridad adicionales para detener las amenazas de correo electrónico entrantes. Proteja su correo electrónico de spam, virus, ransomware, ataques de phishing, violaciones de datos y pérdida de datos. Aproveche el marketing de Paubox para mejorar las comunicaciones del paciente y hacer crecer su negocio de atención médica. A diferencia de otras plataformas de marketing por correo electrónico, Paubox Marketing cumple con HIPAA y nuestro enfoque patentado permite que los destinatarios de correo electrónico lean mensajes seguros en su bandeja de entrada como el correo electrónico regular. Los proveedores pueden segmentar contactos y enviar campañas de correo electrónico altamente relevantes personalizadas con PHI. La API de correo electrónico de Paubox integra el correo electrónico compatible con HIPAA en aplicaciones de terceros para enviar fácilmente mensajes transaccionales seguros. Configure rápidamente un correo electrónico seguro con integraciones API personalizadas o de casa utilizadas utilizando opciones modernas de API REST o SMTP. Los mensajes de texto de Paubox son una API de mensajes de texto que cumple con HIPAA que se puede personalizar con PHI para mejorar la participación del paciente. Aplicamos los mismos principios a los mensajes de texto que cumplen con HIPAA que hacen que el suite de correo electrónico de Paubox sea tan amigable para el paciente: los destinatarios no necesitarán descargar una aplicación especial o usar un portal protegido con contraseña para leer sus mensajes de texto.