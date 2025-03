Sales Impact Academy

Sales Impact Academy es la plataforma líder de desarrollo de habilidades para equipos de ingresos de alto crecimiento. Brindamos práctica continua, refuerzo y capacitación dirigida por expertos para ayudar a los representantes a alcanzar la máxima productividad. La empresa se lanzó en octubre de 2019 y ya cuenta con más de 200 clientes, incluidos Outreach, G2, Klaviyo y Verbit. La lista de profesores ya cuenta con más de 50 expertos globales, incluidos Mark Roberge, ex CRO de Hubspot, Elissa Fink, ex CMO de Tableau, Greg Holmes, ex CRO de Zoom y Sir Clive Woodward, ex director de deportes del equipo olímpico de Gran Bretaña.