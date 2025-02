Software de contenido de aprendizaje electrónico - Aplicaciones más populares - Suecia

edureka

Somos una plataforma de aprendizaje electrónico en vivo e interactiva con la misión de hacer que el aprendizaje sea accesible para todos. Ofrecemos cursos dirigidos por instructores, junto con soporte a pedido las 24 horas, los 7 días de la semana, para lograr las tasas de finalización de cursos más altas de la industria. ¡Nuestros proyectos de la vida real, soporte 24 horas al día, 7 días a la semana y administradores de aprendizaje personales garantizan que se cumplan sus objetivos de aprendizaje! Existen innumerables mercados de educación en línea en Internet. Y estamos nosotros. No somos los más grandes. No somos los más baratos. Pero somos los de más rápido crecimiento. Tenemos la tasa de finalización de cursos más alta de la industria. Y la razón es que no nos rendimos. Cuando un estudiante se compromete con un curso, nosotros nos comprometemos con el estudiante. No vamos a endulzarlo: lo haremos completo, pase lo que pase. Puede que no hayas pensado mucho en lo que te estás apuntando, pero creemos que te estás apuntando a un conocimiento útil y completo. Y lo que hacemos, lo hacemos para hacer realidad esa creencia. Estamos ridículamente comprometidos con nuestros estudiantes. Ya sean recordatorios constantes, maestros implacables o soporte en línea 24 x 7, nos aseguraremos absolutamente de que se quede sin excusas para no completar el curso.