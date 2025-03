LitExtension

LitExtension es el proveedor de servicios de migración/cambio de plataforma de comercio electrónico líder en el mundo. Ayudamos a los comerciantes y expertos en comercio electrónico a migrar datos de su tienda actual al carrito de compras deseado automáticamente en 3 simples pasos. La migración de datos con LitExtension le permite transferir todos los datos importantes, incluidos productos, clientes y pedidos. De forma precisa, segura y automática. Actualmente, admitimos más de 140 plataformas. Algunos nombres destacados son BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension también ayuda a transferir datos desde volcados de bases de datos, archivos CSV, archivos XML y otros tipos de datos especiales. 3 simples pasos para migrar sus datos con LitExtension 1. Ingrese la información de sus carritos 2. Seleccione las entidades que desea migrar 3. Realice la migración de demostración gratuita (opcional) o la migración completa de inmediato Datos detallados que puede transferir: - Productos - Categorías de productos - Fabricantes - Clientes - Pedidos - Cupones - Reseñas - Páginas CMS - Blogs - Campos personalizados, etc. Opciones adicionales para mejorar la funcionalidad de importación de datos: - Borrar datos en la tienda de destino antes de la migración (GRATIS) - Crear redireccionamientos 301 en la tienda de destino - Migrar producto y URL de SEO de categorías - Elimina HTML de categorías y nombres de productos - Migra imágenes adicionales (GRATIS) - Migra descripciones cortas y completas (GRATIS) - Migra SKU de productos (GRATIS), etc. ¿POR QUÉ DEBERÍAS ELEGIR LITEXTENSION? I. 100 % de tiempo de actividad y excelente garantía de migración Durante la migración, garantizamos el 100 % de tiempo de actividad para su tienda actual. Seguirá atendiendo a nuevos clientes y procesando nuevos pedidos con normalidad. ¡Sin interrupciones en las ventas! Después de la migración, nos aseguramos de que no falten datos con nuestros servicios gratuitos e ilimitados de migraciones recientes, remigraciones y actualizaciones inteligentes dentro de los 3 meses. Además, LitExtension ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días para demostrarle confianza en nuestros servicios y su valor. II. No se necesitan habilidades técnicas. Todos los pasos de migración del carrito de compras se simplifican para reducir la participación humana. Además, las instrucciones del asistente aparecerán a lo largo del camino siempre que lo necesites. ¡Obtenga una experiencia de migración sin intervención con LitExtension! III. Soporte profesional 24 horas al día, 7 días a la semana Nuestros expertos tienen más de 10 años de experiencia en la industria del comercio electrónico con más de 150 000 migraciones exitosas para más de 50 000 clientes en todo el mundo. Estamos seguros de poder ayudarle a resolver todos los problemas antes, durante o después del proceso de migración. IV. Máxima seguridad de datos LitExtension cuenta con un conjunto de prácticas, tecnologías y políticas implementadas para garantizar el más alto nivel de seguridad para sus datos. - Seguridad del servidor - Seguridad de los datos - Restricciones de acceso a los datos - Cumplimiento del RGPD - NDA - Seguridad de los pagos