SellerApp es una plataforma de inteligencia de comercio electrónico impulsada por IA que ayuda a vendedores y minoristas a maximizar su potencial en el mercado global más grande: Amazon. Fundada en 2017, SellerApp utiliza modelos de aprendizaje automático y optimización de próxima generación para ayudar a las empresas a impulsar la rentabilidad en una interfaz SaaS simple. Combinamos inteligencia de datos, automatización y un equipo experto para ayudar a que su negocio crezca. Estamos comprometidos a aprovechar nuestros potentes algoritmos, herramientas de marketing, recursos y experiencia para ofrecer las mejores soluciones de marketing a vendedores de todo el mundo. Esta sólida plataforma ha ayudado a las empresas a alcanzar el objetivo mensual de un aumento del 75 % en los ingresos, con un aumento incremental en el ROI general. La empresa garantiza entregas en EE. UU., Europa, el sudeste asiático, Oriente Medio, Nueva Zelanda y el subcontinente indio. Beneficios de SellerApp: SellerApp permite a los vendedores de Amazon alcanzar su máximo potencial en el mercado de Amazon. Con el panel de SellerApp, puede verificar el estado de su cuenta en una instantánea rápida que le brinda información sobre sus clientes, su comportamiento y tendencias, así como patrones y tendencias. Puede profundizar en todo lo que sucede con su negocio de Amazon con la ayuda de todas las demás herramientas individuales que ofrecemos. Le ayudarán a determinar su potencial de ventas e ingresos y a explorar y aprovechar al máximo todas las oportunidades de escalamiento que se le presenten. También puede realizar una investigación exhaustiva de la competencia y comparar su desempeño en el mercado de Amazon con el de ellos. Aproveche las herramientas de seguimiento de SellerApp para ver qué están haciendo sus competidores, las palabras clave que utilizan (ASIN inverso), la rentabilidad de sus campañas y más. No sólo puede optimizar sus propias palabras clave de backend, sino también descubrir las palabras clave de backend que usan los competidores, así como aquellas que deberían usar pero no lo hacen. Esto puede ayudarle a llenar un vacío y mejorar la relevancia de sus palabras clave. Funciones de SellerApp: Investigación de productos Rastreador de productos Ideas de productos Inteligencia de productos Optimizador de anuncios Analizador de PPC Automatizaciones de publicidad de Amazon Inteligencia y análisis de la competencia Optimización de listados Alertas comerciales: BSR, precio, Buy Box, niveles de inventario, secuestrador, etc. Informes comerciales Panel de ventas Complemento de Chrome Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana Palabra clave Rastreador Investigación de palabras clave Optimización de palabras clave de producto ASIN inverso Amazon MWS Connect Análisis de cartera Consulta de cartera Vista de página/Matriz de sesión Reglas de Amazon PPC Puntuación de oportunidad de producto ¿Qué problemas puede resolver SellerApp? Reduzca la molestia de encontrar productos ganadores para su próximo lanzamiento de producto de Amazon Profundice en los datos de Amazon y encuentre los mejores productos de Amazon elegidos con las métricas mejor filtradas previamente. Descubra fácilmente productos que cumplan con los criterios de su lista de verificación de investigación de productos de Amazon con solo unos pocos clics. Utilice nuestro puntaje de oportunidad patentado que se asigna a cada producto individual para encontrar el mejor en términos de seis métricas cruciales del producto: demanda, competencia, márgenes de ganancias, potencial de ingresos, costos generales e índice PIS (alcance de innovación de productos). Automatice y optimice anuncios con las herramientas de PPC más avanzadas. Aproveche las ofertas algorítmicas basadas en reglas y optimice sus campañas publicitarias en función de sus objetivos comerciales. Utilice optimización de palabras clave negativas, ASIN inverso y optimización de backend para llegar a su mejor público objetivo. Ahora puede lograr el retorno de la inversión (ROI) que desea con el motor de aprendizaje automático de SellerApp que le permite establecer un ACoS máximo aceptable en función del objetivo de su campaña. Esto garantiza que no gaste demasiado ni agote su presupuesto publicitario. Consiga clasificarse en la página 1 de las SERP de Amazon. Cree listados de productos atractivos con la ayuda de información práctica y recomendaciones detalladas. Mejore cada métrica que sea crucial para los estándares del algoritmo A9, controle la fuerza de sus palabras clave fuera de la página y mida su efectividad SEO con nuestro verificador de calidad de listados. Compare sus listados de productos con los de la competencia para identificar sus estrategias y configure alertas de LQI para recibir notificaciones cada vez que haya un cambio en la calidad del listado de un producto, de modo que siempre esté encaminado y no se pierda nada importante. Encuentre las mejores palabras clave para su negocio de Amazon con una investigación avanzada de palabras clave. Aproveche nuestro panel fácil de usar para encontrar palabras clave de alto volumen y baja competencia para impulsar las ventas de sus productos. Optimice su lista de productos para el motor de búsqueda de Amazon y obtenga una indexación para las palabras clave adecuadas. Con una base de datos de más de 200 millones de palabras clave, encuentre información sobre palabras clave de cola corta y larga que tengan buenos costos de CPC, pedidos estimados y buena relevancia, y utilícelas en PPC y en listados para aumentar sus ganancias en Amazon.