Software de búsqueda de comercio electrónico - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Loop54

loop54.com

La búsqueda y personalización del sitio de comercio electrónico de Loop54 está impulsada por IA patentada. Loop54 AI personaliza la búsqueda de su sitio y la navegación por categorías, para que cada visitante experimente resultados relevantes. Si bien la mayoría de las herramientas de personalización requieren meses de recopilación de datos, Loop54 utiliza pequeños conjuntos de datos para realizar el trabajo de miles de reglas. Permitiéndole personalizar automáticamente la experiencia del usuario, rápidamente. Búsqueda en el sitio Convierta su cuadro de búsqueda en un asociado de ventas útil, sin agobios. - Personalización predictiva - Autocompletar - Aprender nuevas palabras - Corrector ortográfico - Clasificación y clasificación automatizadas - Búsqueda de contenido - Facetado dinámico - Resultados relacionados Nuestra búsqueda aumenta el AOV y la tasa de conversión en un 30% en promedio. Algunos clientes con los que trabajamos son Not On The High Street, Webhallen, Office Depot, entre otros.