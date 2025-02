Plataformas de comercio electrónico - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Twice Commerce

La forma en que la gente consume bienes está cambiando. La propiedad de bienes materiales no juega un papel tan importante en la vida de las personas. Al mismo tiempo, cada vez más personas optan por comprar bienes usados ​​en lugar de nuevos. Para satisfacer esta nueva demanda, los comerciantes necesitan un software optimizado para la forma circular de consumo. Twice Commerce es la plataforma que ayuda a las empresas a vender, alquilar y revender productos y servicios sin fricciones. Con Twice, las empresas pueden crear una oferta que se adapte a la forma en que las personas desean comprar productos y servicios, ya sea alquilando a corto plazo, suscribiéndose o comprando. Twice también ofrece una tienda de comercio electrónico ya preparada y herramientas para vender en persona. Los sólidos sistemas de gestión de pedidos e inventario ayudan a gestionar las operaciones de la tienda sin problemas y garantizan que los datos críticos permanezcan seguros y siempre actualizados. Como proveedor de pagos compatible con PCI de nivel 1, Twice Commerce puede ofrecer procesamiento de pagos seguro desde el primer momento, por lo que no tiene que preocuparse por complejas integraciones de terceros. Twice es utilizado por miles de comerciantes en todo el mundo, incluidas industrias que van desde el deporte hasta la moda, la movilidad y la electrónica.