Software de protección contra fraudes en comercio electrónico - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Los inicios de Chargebacks911 no se basaron en la banca ni en los pagos. De hecho, no estaban en absoluto en el sector financiero. La empresa fue fundada por comerciantes que habían invertido años en construir un negocio en línea, sólo para ver cómo su éxito se veía devorado por las disputas de los clientes. Esta experiencia inspiró el lanzamiento de Chargebacks911 como el primer (y único) servicio de gestión de disputas de extremo a extremo de la industria. Hoy en día, brindan soluciones empresariales escalables para disminuir las disputas de pago y recuperar los ingresos perdidos por fraude de devolución de cargo. Al ofrecer la única garantía de retorno de la inversión basada en el rendimiento de la industria, la empresa utiliza un conjunto patentado de software y productos de servicios para brindar soluciones rentables de gestión de contracargos de extremo a extremo. No es de extrañar que más de 45.000 comerciantes confíen en Chargebacks911 para gestionar y proteger más de 2.000 millones de transacciones al año. La empresa tiene su sede en el área de la Bahía de Tampa y oficinas adicionales en Rayleigh, Essex. Chargebacks911, reconocido como un proveedor de servicios líder a nivel mundial, ha sido honrado con numerosos galardones, incluido el Mejor Programa de Gestión de Contracargos, el Mejor Software B2B, la Mejor Solución de la Industria y más.