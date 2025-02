Software de análisis de comercio electrónico - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Polar Analytics

polaranalytics.com

Polar Analytics es la forma más sencilla para que las marcas profundicen en sus datos y comprendan cómo les va a sus negocios. No se requiere migración ni configuración. Hacemos todo el trabajo pesado por usted. Conecte todas sus fuentes de datos con un solo clic, tome decisiones informadas en minutos y diga adiós a los informes manuales. Polar equivale a tener Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist en una sola aplicación. Con la confianza de más de 1500 tiendas Shopify, incluidas Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL y From Future. Puedes usar la plataforma para: - Optimizar la adquisición de clientes y administrar el marketing de rendimiento de manera más efectiva - Automatizar tus informes y no volver a descargar archivos CSV - Aumentar la retención y el LTV con las vistas más sólidas sobre retención y repetición de pedidos para las tiendas Shopify - Mejorar la comercialización con informes avanzados en Product Analytics: mejore el marketing de participación con informes avanzados de marketing por correo electrónico Esto es lo que obtiene: Más de 10 conectores de datos Libere todo el potencial de sus datos de comercio electrónico y marketing con integraciones prediseñadas para Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads y Bing Ads. , Anuncios de Pinterest, Anuncios de Tiktok, Anuncios de Snapchat, Klaviyo y Google Sheets. Panel de análisis procesable todo en uno Obtenga todos los informes avanzados clave que necesita para monitorear y mejorar su gasto en marketing, CAC (costos de adquisición), LTV (valor de vida del cliente), cohortes, ROAS y más. Capacidades de múltiples marcas y múltiples tiendas Shopify Agrega datos de todas tus tiendas Shopify en la aplicación. Cree vistas para segmentar estos datos por país o por marca si es una agencia o un estudio de comercio electrónico Alertas e información inteligentes Puede configurar alertas inteligentes sobre sus KPI más importantes: caída en la tasa de conversión, aumento en el costo de adquisición de clientes, etc. Recibe notificaciones inmediatamente por correo electrónico o Slack. Informes de correo electrónico y instantáneas de Slack Programe correo electrónico o instantáneas de Slack. Elige las métricas y la frecuencia que desees y compártelas con tu equipo. Usuarios ilimitados Comparta el panel con miembros del equipo, contratistas o inversores. Da visibilidad a tus KPI más importantes y alinea a tu equipo en lo que sigue. Planes de agencia Proporciona análisis e informes como parte de los servicios de su agencia. Centralice a todos sus clientes en un solo lugar para mejorar la retención de clientes y ahorrar tiempo al realizar informes manuales.