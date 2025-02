Software de envío directo - Aplicaciones más populares - Tayikistán

Yakkyofy

yakkyofy.com

Yakkyofy ayuda a los propietarios de tiendas a automatizar completamente la gestión de su tienda Woocommerce Dropshipping. Yakkyofy le proporciona los productos para vender, también con su propio logotipo, le ayuda a importarlos a su tienda con sólo unos pocos clics y se encarga de todo el proceso de cumplimiento de su pedido automáticamente. ##Características principales ¡Destaca y vence a tu competencia con nuestras increíbles funciones! #Cotizaciones de productos en tiempo real Busque y encuentre miles de productos en tiempo real gracias a nuestra extensión de Chrome y agréguelos a su tienda WooCommerce con unos pocos clics. #Disfrute del software de Yakkyofy gratis Yakkyofy es completamente gratuito para que usted lo use: -Sin tarifa mensual -Cumplimiento de pedidos ilimitado y gratuito -Abastecimiento de productos gratuito -Administración gratuita de múltiples tiendas -Sin tarifa de almacenamiento Solo paga por los productos que compra. #Aumenta tus márgenes Yakkyofy te ofrece productos a precios B2C, es decir, entre un 15% y un 50% más baratos que los precios ofrecidos en los Marketplaces chinos más comunes. Disfrute de precios con descuento de productos y aumente su margen de ventas. #Construye tu marca Yakkyofy te ayuda a enviar productos con tu marca o enviarlos en paquetes y cajas personalizados. Incluso puedes incluir una tarjeta de cupón en tus paquetes para aumentar la fidelidad de los clientes y las tasas de devolución. #Envío rápido Yakkyofy de forma predeterminada envía sus paquetes con el método de envío más rápido disponible para el país de destino. Podemos ofrecer entrega en 3 a 8 días a EE. UU. y la mayoría de los países de la UE, y en 12 días a más de 30 países de todo el mundo. También contamos con servicios de envío que nos permiten realizar envíos a más de 100 países. #Actualizaciones del nivel de existencias en tiempo real Yakkyofy actualizará su nivel de existencias en tiempo real, para asegurarse de que siempre esté informado cuando su inventario de productos se esté agotando. De esta manera, podrás consultar tu inventario cuando quieras, cómodamente desde casa, visitando la pestaña Almacén Virtual en tu Cuenta Yakkyofy. #Seguimiento de envíos en tiempo real Yakkyofy cargará un número de seguimiento para cada pedido que envíe con nosotros en su panel de control de Yakkyofy, tan pronto como se complete el pedido, y al mismo tiempo enviará un correo electrónico para notificar a su cliente final automáticamente. Además, gracias a la pestaña de estado de envío, siempre sabrás en tiempo real dónde están tus paquetes y si han sido entregados o no. #Cumplimiento automático de pedidos ¡Deja de perder el tiempo pagando tus pedidos manualmente! Active su billetera electrónica para comenzar a procesar sus pedidos automáticamente, tan pronto como sus clientes realicen el pago. No es necesario hacer clic. #Ventas por Paquetes Yakkyofy te permite enviar múltiples productos comprados por un cliente individual en el mismo pedido, pagando solo una entrega. #Automatización de marcado Yakkyofy le permite agregar reglas para agregar automáticamente marcado a sus productos. #Panel de múltiples tiendas Puedes conectar todas tus tiendas Shopify y Woocommerce a una única cuenta Yakkyofy y gestionar todos tus pedidos desde un solo lugar. #Solo un socio, Yakkyofy, obtiene para usted los productos que necesita, encuentra nuevos proveedores cuando el anterior se agota, gestiona la personalización de sus productos y organiza la entrega de su stock. Yakkyofy proporcionará todo el abastecimiento y la logística para su negocio y lo ayudará a administrar todas sus tiendas, todos sus pedidos, cotizaciones y envíos desde una sola cuenta y con un solo socio. #Soporte En caso de que tengas alguna duda o necesites asistencia técnica, ponte en contacto con nosotros en nuestro chat online o envíanos un correo electrónico a [email protected] O echa un vistazo a nuestros vídeo tutoriales aquí https://yakkyofy.com/ dropshipping-video-tutoriales/