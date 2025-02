Proveedores de registro de dominio - Aplicaciones más populares - Togo

Mailchimp

MailChimp es una plataforma de marketing todo en uno creada para pequeñas empresas. Con herramientas como informes y análisis, marketing CRM, campañas de correo electrónico, boletines informativos y gestión de contenido, puede poner a sus clientes en el centro, para que pueda comercializar y hacer crecer su negocio más rápido. La aplicación móvil de marketing y CRM de MailChimp ayuda a comercializar más inteligente y hacer crecer su negocio más rápido desde el primer día. Acceda a las herramientas que necesita donde sea que su trabajo lo lleve y ponga en funcionamiento en minutos, no se necesita experiencia. Con MailChimp, nunca perderá la oportunidad de hacer una venta, traer a los clientes de vuelta, encontrar nuevos suscriptores o compartir la misión de su marca. Use MailChimp para: * Marketing CRM: manténgase al día con sus contactos con Marketing CRM de MailChimp. Encuentre y agregue nuevos clientes con herramientas de importación de contacto, como el escáner de tarjetas de negocios. Realice el crecimiento de la audiencia y vea ideas sobre contactos individuales en el tablero. Hazlo todo en un solo lugar: llamar, enviar mensajes de texto y enviar un correo electrónico directamente desde la aplicación. Registre notas y agregue etiquetas después de cada interacción para recordar los detalles importantes. * Informes y análisis: obtenga una visión más profunda de su rendimiento de ventas y marketing. Rastree los resultados para todas sus campañas y obtenga recomendaciones procesables sobre cómo mejorar. Vea informes y análisis para campañas de correo electrónico, páginas de destino, anuncios de Facebook e Instagram, publicaciones en redes sociales y postales. * Correos electrónicos y automatizaciones: cree, edite y envíe campañas de marketing por correo electrónico, boletines y automatizaciones. Con un solo clic en la reenvío a los no abrumadores y los correos electrónicos de reorientación de productos, podrá volver a involucrar a los clientes y aumentar las ventas en muy poco tiempo. * Anuncios de Facebook e Instagram: borrador y publique anuncios, establecer un presupuesto y apuntar a un grupo específico. Llegar a nuevas personas, involucrar contactos existentes, configurar audiencias personalizadas o traer visitantes del sitio web. * Recomendaciones de marketing: obtenga recomendaciones procesables para ayudar a mejorar su marketing. Sepa cuándo es el momento de configurar un correo electrónico de carrito abandonado o obtener un recordatorio para establecer el logotipo de su marca. * Gestión de marca: cargue imágenes de su dispositivo directamente en MailChimp y úselas en todas sus campañas.