Software de escaneo de documentos - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

Sensible

sensible.so

Sensible es una plataforma para desarrolladores para extraer datos estructurados de documentos, por ejemplo, formularios comerciales en formato PDF. Utilice Sensible para incorporar funciones de automatización de documentos en sus productos SaaS verticales. Con Sensible, puede escribir consultas de extracción para cualquier documento y recuperar datos clave como JSON Sensible es altamente configurable. Puede extraer datos en minutos aprovechando GPT-4 y otros modelos de lenguaje grandes (LLM), o puede obtener un control detallado con las reglas visuales basadas en diseño de Sensible. Al combinar métodos de extracción basados ​​en diseño y LLM, Sensible admite todo el panorama de documentos, desde formularios comerciales altamente estructurados y con un diseño consistente hasta contratos legales variables y de formato libre.