La inclusión es la nueva productividad En el panorama empresarial actual que cambia rápidamente, Inclusively encabeza el movimiento para redefinir lo que realmente significa el éxito en el lugar de trabajo. Al crear sinergias entre productividad, cumplimiento e inclusión, enfatizamos el vínculo innegable entre equipos diversos y resultados incomparables. Nuestra misión va más allá de simplemente promover la inclusión; Nos aseguramos de que las organizaciones no solo cumplan sino que prosperen en esta nueva era de trabajo. Con Inclusively, cada organización está empoderada para aprovechar la destreza incomparable de una fuerza laboral diversa y vibrante. Desafíos que abordamos: Retención y productividad: Las pérdidas anuales de productividad que ascienden a 150 mil millones de dólares se remontan a problemas relacionados con la salud mental y las enfermedades crónicas. El enfoque personalizado de Inclusively ha mostrado un aumento en la productividad del 72 % y un impresionante aumento del 90 % en la retención cuando estos desafíos se abordan adecuadamente. Diversidad y cumplimiento: incluso cuando el 30% de la fuerza laboral se ajusta a la definición federal de discapacidad, solo una pequeña fracción, alrededor del 3-5%, se siente cómoda al revelar sus discapacidades. Nuestra misión es orientar a las organizaciones hacia un espíritu en el que la transparencia y la inclusión sean inherentes. Cómo la inclusión marca la diferencia: Prepárese: comenzando con una base de inclusión genuina, profundizamos en los procesos existentes, recopilamos conocimientos esenciales de los empleados y utilizamos puntos de referencia de la industria para resaltar los vectores de crecimiento, todo mientras trazamos un camino claro a seguir. Contratar: Nuestra amplia red de socios nos proporciona una reserva diversa de candidatos. Gracias a nuestro sistema de inteligencia artificial de última generación, nos aseguramos de que los candidatos encuentren roles que resuenen con sus fortalezas y objetivos. Nuestra refinada integración garantiza un proceso de contratación optimizado. Retener: Gestionar las solicitudes de adaptación se transforma de un desafío a una oportunidad con Inclusively. Permitimos que las organizaciones adapten sus entornos, reflejando las necesidades y aspiraciones de la fuerza laboral moderna, especialmente la dinámica Generación Z. Soporte: más allá de las funciones y herramientas, nuestro dedicado equipo de éxito del cliente defiende los objetivos generales de su organización. Desde la formulación de estrategias hasta la alineación de KPI y el fomento de esfuerzos inclusivos escalables, somos sus socios dedicados. Nuestra Comunidad Inclusiva aumenta aún más este viaje, fomentando un ámbito de conocimiento compartido y crecimiento mutuo. Conclusión: La inclusión no es sólo una solución: es la piedra angular de un cambio de paradigma en la forma en que concebimos los lugares de trabajo. Para los corredores de beneficios que buscan ofertas impactantes para su clientela, Inclusively surge como el estándar de oro. No sólo estamos imaginando sino que estamos esculpiendo activamente el futuro lugar de trabajo: adaptable, inclusivo y próspero. Sé parte de este viaje transformador con nosotros.