Software de reclutamiento de diversidad - Aplicaciones más populares - Santa Elena

Untapped es una plataforma de reclutamiento de diversidad todo en uno que ayuda a las empresas a contratar equipos diversos de manera efectiva. El talento está en todas partes; la oportunidad no lo es. Estamos aquí para cambiar eso, rápido. Untapped es donde las empresas eliminan las conjeturas a la hora de contratar equipos diversos. Es donde transforman su creatividad, innovación y crecimiento. Y donde convierten los objetivos en acciones para crear el cambio que exige la sociedad. ¿Por qué? Porque la diversidad no puede esperar y no esperará. El futuro se parece a ti.