Software de reclutamiento de diversidad - Aplicaciones más populares - Polinesia Francesa

Greenhouse Software (comúnmente conocida como Greenhouse) es una empresa de tecnología estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York que ofrece software de contratación como servicio. Fue fundada en 2012 por Daniel Chait y Jon Stross. La compañía recaudó 2,7 millones de dólares en una ronda inicial en 2013, 7,5 millones de dólares en su ronda Serie A en 2014, 13,6 millones de dólares en su ronda Serie B en 2015, 35 millones de dólares en su ronda Serie C en 2015 y 50 millones de dólares en su ronda Serie D. en 2018. La firma de investigación CB Insights, en un estudio encargado por The New York Times, incluyó a Greenhouse entre cincuenta nuevas empresas que se prevé se conviertan en unicornios, empresas con una valoración de al menos mil millones de dólares.