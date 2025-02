Software de diseño de anuncios gráficos - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

Snappa

snappa.com

Snappa facilita la creación de cualquier tipo de gráfico en línea. ¡Un usuario puede crear y publicar imágenes para redes sociales, blogs, anuncios y más! Snappa ayuda a quienes no son diseñadores a crear gráficos en línea en un instante. Sus videos presentan consejos y trucos útiles para Snappa, las redes sociales y el marketing de contenidos. ¡Un usuario puede usar Snappa para diseñar miniaturas de YouTube, fotos de portada de Facebook, publicaciones de Instagram, imágenes de blogs, anuncios gráficos y más! Snappa se fundó en 2015 cuando se dio cuenta de que muchas pequeñas empresas tenían dificultades para crear gráficos online de calidad. Las herramientas disponibles no sólo eran complicadas, sino que también consumían muchísimo tiempo. Contratar a un diseñador gráfico también estaba fuera de discusión. Desde entonces, ha estado optimizando su herramienta de diseño gráfico para que sea lo más rápida y fácil de usar posible. Hoy en día, miles de especialistas en marketing, emprendedores y no diseñadores utilizan Snappa para crear una amplia gama de gráficos para redes sociales, anuncios gráficos, publicaciones de blogs y más.