Software de diseño de anuncios gráficos - Aplicaciones más populares - Puerto Rico

Snapied

snapied.com

Snapied es una herramienta de diseño gráfico en línea simple pero poderosa que ayuda tanto a profesionales como a no diseñadores a crear diseños sorprendentes de manera fácil y rápida. P: ¿Para qué se utiliza Snapied? R: Crear diseños puede resultar muy difícil. Especialmente para empresas que no tienen el tiempo ni el dinero para invertir en diseñadores profesionales. Necesitas un diseño profesional para destacar entre la multitud. Snapied te ayuda a lograrlo ofreciéndote una plataforma de diseño gráfico gratuita que es fácil de usar y permite incluso a quienes no son diseñadores crear diseños impresionantes de manera fácil y rápida. P: ¿Qué es Snapied y en qué se diferencia de otras plataformas de diseño? R: Snapied es una plataforma GRATUITA de diseño gráfico que ayuda tanto a profesionales como a no diseñadores a crear diseños sorprendentes de forma fácil y rápida. Pruébelo ahora: https://www.Snapied.com Estas son algunas de las ventajas: Fácil de usar: Snapied es una plataforma de diseño gráfico en línea fácil de usar que le permite crear y administrar su material de marketing de calidad profesional de forma gratuita. Gran colección de citas en casi todas las categorías. Eliminar fondo: un clic para eliminar el fondo de cualquier imagen. Múltiples páginas y capas. Cree múltiples espacios de trabajo e invite a su equipo a trabajar en colaboración. Paleta de colores: Pruebe diferentes combinaciones de colores antes de finalizar su diseño. Marca y ajustes preestablecidos: guarde las fuentes, los colores, el logotipo y la posición del logotipo de su marca para una apariencia unificada en todos los diseños. Snapied no te restringe la cantidad de marcas que creas. Fuentes: Snapied te permite seleccionar una fuente de una lista de fuentes comunes y también te permite cargar tus archivos de fuentes. Cambiar el tamaño del diseño: cambie el tamaño de la imagen a un tamaño específico. Divida las imágenes en cuadrículas más pequeñas. Elementos favoritos: puede marcar una plantilla, imagen, ilustración, cita, etc. como favorita para usar más adelante. Millones de íconos, ilustraciones y elementos. Editor de diseño integrable: Sí, el editor de diseño de Snapied es integrable. Tienes un sitio web y quieres poder diseñar gráficos. Necesita un editor de diseño gráfico de marca blanca, para que pueda integrarse en su sitio web o plataforma. ¡Snapied es para ti! Opciones de descarga: Snapied ofrece los siguientes formatos de importación a partir de ahora: JPG PNG SVG Webp PDF (páginas únicas y múltiples) Imágenes transparentes y la escala de calidad varía de 1x a 5x. Snapied descarga las imágenes en 300 ppp de forma predeterminada.