Software gemelo digital - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Agora World

agoraworld.io

Agora World es WordPress o Canva para la creación de contenido 3D. Ofrecemos una plataforma de diseño 3D optimizada, sin código y totalmente personalizable e infraestructura multijugador para crear y publicar experiencias sociales inmersivas profesionales en tan solo 1 hora. Manejamos toda la tecnología "interna", agilizando la creación de experiencias de metaverso o multijugador y permitiendo a los usuarios concentrarse en el diseño. No sólo hemos reducido significativamente el tiempo de desarrollo de meses a apenas unos minutos, sino que también hemos hecho que el proceso sea rentable. La versatilidad de nuestra plataforma admite codificación C# personalizada, integraciones de terceros, personalización ilimitada y la capacidad de integrar la experiencia en su sitio web con solo 3 líneas de código. Acabamos de terminar el programa Startup Wise Guys XR Accelerator, recibimos una subvención de Cesium para simplificar la creación de gemelos digitales y ganamos el Gran Premio en BYOBB 2022 de la Universidad de Temple. Con Agora World, no solo estamos cambiando el mundo: estamos entregando Tienes los controles para construir el tuyo propio.