Software de gestión de credenciales digitales - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate es la plataforma de credenciales más fácil de usar del mundo, que permite a las organizaciones crear, emitir, administrar, rastrear, analizar y verificar sin esfuerzo certificados e insignias digitales. Con más de 15 años de experiencia en verificación, nuestra plataforma garantiza una verificación perfecta en todos los recorridos educativos y profesionales de las personas. Las características incluyen certificados digitales, credenciales abiertas, tarjetas de billetera digitales, el directorio de 'Profesionales certificados' de Spotlight y etiquetado blanco premium. Con 6 millones de credenciales obtenidas anualmente y 2 millones de perfiles de 160 países, Give My Certificate es la opción confiable para instituciones educativas, proveedores de capacitación, organismos de certificación y empleadores de todo el mundo. Give My Certificate ofrece una integración perfecta con varias soluciones de software para agilizar el proceso de emisión de certificados. Es compatible con plataformas populares como Moodle, Zoom, WordPress y más. Además, puede mejorar aún más sus capacidades de integración con la integración de Zapier. Si prefiere una integración personalizada, Give My Certificate proporciona una API completa que le permite conectarse con cualquier plataforma de su elección.