Software de diagramación - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Qlerify

qlerify.com

Qlerify es una herramienta de aceleración impulsada por IA que ayuda a las organizaciones a convertir los flujos de trabajo empresariales en código, hasta 100 veces más rápido. Qlerify permite a los usuarios no técnicos crear rápidamente especificaciones técnicas en un formato que a los desarrolladores les encanta y que pueden usar instantáneamente para crear mejor software más rápido. Qlerify combina un espacio de trabajo de coautoría con la generación automática de requisitos del sistema, modelos de procesos, modelos de datos, diseño de arquitectura de software y código fuente por parte de IA: todos los artefactos que necesitan los desarrolladores, lo que ahorra toneladas de tiempo y costos. La herramienta Qlerify es de uso completamente gratuito hasta cierto punto para equipos pequeños. Algunas características de Qlerify: 1. Interfaz de coedición ultrarrápida y fácil de usar que permite a muchas partes interesadas co-crear modelos de proceso/viajes de usuario, modelos de datos y recopilar requisitos del sistema simultáneamente a la velocidad del pensamiento. 2. Aumenta la generación de contenido mediante IA. acelera aún más, guía a los usuarios e impulsa los talleres 3. La generación de código repetitivo mediante IA ahorra un valioso tiempo de desarrollo 4. Tipos de datos configurables que necesitan los desarrolladores, como historias de usuarios, bocetos de UI, reglas comerciales, KPI, modelos de datos, etc. 5. Soporte para potentes marcos ágiles para impulsar el desarrollo, como Scrum, User Story Mapping, Event Storming, Agile Data Modelling, Domain Driven Design y BPM simplificado. 5. Soporte de colaboración remota, p. comparta contenido con usuarios invitados, deshacer/rehacer cambios o retroceder/avanzar ilimitadamente entre versiones, clonar contenido, agregar comentarios y me gusta o priorizar colectivamente usando la prioridad MoSCoW o el mapeo de historias de usuario, etc. Pruébelo gratis en https://www.qlerify. com.