Software de automatización de demostración - Aplicaciones más populares - Surinam

Demostack ayuda a los equipos de ingresos a mostrar el producto de la mejor manera, sin complicaciones. Nuestra plataforma le permite crear un entorno de demostración y adaptar la historia a cada comprador, todo en cuestión de minutos, sin necesidad de código. No es necesario vincular capturas de pantalla para recrear la experiencia de su producto: nuestra mejor tecnología captura todas las características de su producto automáticamente para que su entorno de demostración se vea y actúe como si fuera real. Crea una historia que resuene sin pasar semanas en una demostración personalizada y gana más acuerdos más rápido. ¿Quién puede beneficiarse de Demostrak? Demostack ayuda a los equipos de ingresos de SaaS (ventas, marketing, éxito del cliente, asociaciones) a empoderarse para compartir historias de productos que conectan, impulsan conversaciones y aceleran el crecimiento de los ingresos, lo que permite a los equipos de ingeniería centrarse en crear excelentes productos en lugar de administrar entornos de demostración. - Tome el control del entorno de demostración: no más esperas en I+D. Ofrezca a los equipos de ingresos total propiedad, personalización y conocimiento sobre la demostración del producto. - Cree demostraciones personalizadas en minutos: demostraciones de alta fidelidad adaptadas a cada conversación con solo apuntar y hacer clic. Es lo más parecido a su producto real, pero personalizado para su comprador para ayudarlo a comprender el valor más rápido. - Ofrezca experiencias de demostración impecables: ya no tendrá que disculparse por datos confusos, errores o una experiencia genérica. Deje que su cliente potencial experimente la magia de su producto sin contratiempos. - Obtenga información valiosa para ganar acuerdos: comprenda información sobre qué demostraciones están impulsando acuerdos, qué se presentó, quién, a quién, quién está comprometido ahora y más.