Software de generación de demanda - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Luna.ai

luna.ai

El viejo manual de ventas no funciona. Los clientes potenciales de hoy no tienen paciencia con esos mensajes de spam que sirven para todos. Y los proveedores de servicios de correo electrónico han endurecido sus políticas sobre el envío masivo de correos electrónicos en frío. Es una nueva era y las viejas costumbres ya no sirven. Y si cree que simplemente hacer crecer su equipo de ventas es la solución mágica, piénselo de nuevo. A pesar de sus mejores esfuerzos, muchos vendedores no logran comprender e involucrar a los clientes potenciales de manera efectiva. El ROI de los representantes de ventas es cada vez más difícil de justificar. ¿Te suena familiar? Es hora de un cambio. Ingrese a Luna.ai, su cohete en la oscuridad de las ventas. Luna.ai no es sólo otra herramienta de ventas de IA; es la plataforma de prospectos todo en uno que estás buscando. Venta basada en señales, personalización a escala, capacidad de entrega de correo electrónico: Luna.ai lo tiene todo cubierto. Con Luna.ai, no sólo estás vendiendo; estás vendiendo de forma más inteligente y eficaz. Imagine un sistema que conozca a su cliente potencial por dentro y por fuera, construido sobre una montaña de datos e ideas para garantizar que cada contacto sea acertado. Habla con fluidez la impresionante cifra de 152 idiomas. ¿Y la mejor parte? Escalable, con cuentas de correo electrónico ilimitadas, todo a una décima parte del coste de los métodos tradicionales. En esencia, Luna.ai se trata de capacitarlo para sobresalir en lo que más le gusta hacer: conectarse con clientes y cerrar esos acuerdos. Se trata de eliminar las conjeturas y garantizar que cada mensaje que envíe se sienta personal y relevante. Configure su primer libro de jugadas hoy. Con los ajustes preestablecidos de Luna.ai, estará listo y funcionando en minutos. ¡Nos vemos en la luna!