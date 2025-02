Software de aprendizaje profundo - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Partium

partium.io

La historia de Partium comenzó en 2020 con la idea de crear una experiencia de búsqueda ultrarrápida, instantánea y confiable para todos aquellos que buscan repuestos. Redujimos la necesidad de que los técnicos y usuarios de catálogos de piezas y tiendas web dediquen un tiempo interminable a buscar la pieza adecuada. En cambio, ayudamos a los usuarios a encontrar el repuesto adecuado en segundos. Hoy en día, Partium gestiona millones de búsquedas de piezas de repuesto cada mes y ayuda a innumerables técnicos de todo el mundo a encontrar la pieza adecuada para realizar el trabajo. Nuestros clientes introducen Partium en sus entornos de mantenimiento, posventa y servicio para brindar la mejor experiencia de búsqueda de piezas a sus usuarios y brindarles un proceso rápido y conveniente para buscar, confirmar y solicitar piezas de repuesto. La IA de Partium aprovecha los datos de piezas de repuesto existentes, pero también puede enriquecer y optimizar sus datos agregándoles información crítica. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL y muchas otras empresas utilizan Partium para ofrecer no sólo una excelente búsqueda para sus clientes, sino también una búsqueda que genera tasas de conversión más altas debido a su relevancia, precisión y facilidad. -de-uso. Ayudamos a los clientes a encontrar las piezas adecuadas más rápido y optimizar los datos de sus piezas existentes. Con oficinas en EE. UU., Canadá y Europa, somos una empresa global comprometida con cambiar la forma en que se realiza la búsqueda y optimización de piezas mediante IA.