Herramientas de visualización de datos - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Brightmetrics

brightmetrics.com

Brightmetrics permite a su equipo obtener información crítica de sus herramientas de comunicación con el cliente más comunes y valiosas: su sistema telefónico comercial y la aplicación del centro de contacto. Brightmetrics extrae y organiza su teléfono y otros datos de interacción multicanal, desde su sistema Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral o Genesys Cloud, en cualquier configuración que necesite. Nuestros análisis y paneles de control en tiempo real permiten a su equipo profundizar desde informes resumidos o visualizaciones, que muestran tendencias de alto nivel, hasta llamadas o interacciones discretas para que pueda comprender el contexto y extraer conclusiones mejor informadas para ayudarlo a tomar decisiones comerciales inteligentes. La diferencia de Brightmetrics en tiempo de obtención de valor La configuración de una prueba gratuita lleva minutos, no días, y no requiere tarifas de habilitación. Facilidad de uso Vea sus datos hoy con nuestras plantillas fáciles de usar o personalice rápidamente las suyas. Democratice los conocimientos y el acceso Ofrecemos usuarios ilimitados de Brightmetrics, sin necesidad de licencia de Genesys Cloud. Funciones únicas Aproveche los informes de datos de cumplimiento y la exploración perfecta de los datos. Comience a obtener información valiosa hoy Brightmetrics no es como cualquier otra herramienta de panel y análisis de participación del cliente que haya utilizado y podemos demostrarlo. ¡Haga clic para solicitar una demostración hoy!