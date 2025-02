Plataformas de ciencia de datos y aprendizaje automático - Aplicaciones más populares - Suecia

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (el Motor) es una plataforma de ciencia de datos y aprendizaje automático (ML) que permite a todos, incluso a los usuarios novatos, crear de manera asequible aplicaciones ML de alto rendimiento en minutos u horas, no en semanas o meses, no. Se requiere codificación. La cadena de herramientas conectada y fácil de usar proporciona todo lo que necesita para pasar de datos sin procesar a predicciones e información dentro de un único proceso. Las tareas manuales y repetitivas de aprendizaje automático están automatizadas y las funciones inteligentes del motor ayudan a guiar al usuario de un extremo a otro. Se puede acceder al desarrollo e implementación de su aplicación ML a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) sin código del motor o mediante la API y el SDK. Por lo tanto, ya sea que esté creando un pequeño proyecto piloto sin recursos de ciencia de datos dedicados o esté implementando sistemas de aprendizaje automático empresariales a gran escala, puede equipar a su equipo existente con la herramienta adecuada para crear soluciones significativas rápidamente. "El poder del motor no reside sólo en su capacidad para crear modelos predictivos de alta calidad, sino también en su capacidad para ponerlo en funcionamiento y evaluar resultados en minutos, no en semanas".