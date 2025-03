Software de enmascaramiento de datos - Aplicaciones más populares

InfoSum

infosum.com

InfoSum es la plataforma de colaboración de datos líder en el mundo y la única sala limpia de datos segura, que permite a las empresas ofrecer mejores experiencias a los clientes y al mismo tiempo priorizar su privacidad. InfoSum permite conexiones seguras entre múltiples partes para desbloquear todo el potencial de los datos de sus clientes sin riesgo de exposición o uso indebido. InfoSum no solo prioriza la privacidad del consumidor, sino que la mejora con tecnología patentada de no movimiento de datos para crear la red de colaboración de datos más protegida, más conectada y más accesible. InfoSum se fundó en 2016 con la visión de conectar los datos del mundo sin tener que compartirlos. La empresa tiene múltiples patentes que protegen su invención de la "no circulación de datos". InfoSum tiene oficinas en EE. UU., Reino Unido, Europa y Australia. La empresa está preparada para un crecimiento continuo tras una inversión Serie B en agosto de 2021 y una base de clientes en rápida expansión.