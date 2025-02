Software de enmascaramiento de datos - Aplicaciones más populares - San Cristóbal y Nieves

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS) le permite operar con datos confidenciales sin el costo ni la responsabilidad de proteger los datos. VGS también le ayuda a conseguir certificaciones de cumplimiento PCI, SOC2 y otras. VGS es un custodio de datos confidenciales que brinda seguridad llave en mano sin cambios en los productos o sistemas existentes. Acelera el tiempo de comercialización y simplifica el uso de datos confidenciales al tiempo que elimina el riesgo de infracciones. Después de todo, los piratas informáticos no pueden robar lo que no está ahí. VGS es el líder mundial en tokenización de pagos. Las organizaciones Fortune 500, incluidos comerciantes, fintechs y bancos, confían en él para almacenar y enriquecer datos de pago confidenciales en tarjetas, cuentas bancarias y billeteras digitales. Con más de 4 mil millones de tokens administrados a nivel mundial, VGS ofrece un conjunto de soluciones con una plataforma de administración de tarjetas componibles, una bóveda compatible con PCI y servicios de red de valor agregado como tokens de red, actualizador de cuentas y atributos de tarjetas. Sus soluciones aumentan los ingresos con tasas de autorización más altas, reducción del fraude y eficiencias operativas, al mismo tiempo que se integran perfectamente con las pilas de tecnología existentes. Almacena el 70 % de todas las tarjetas de EE. UU. y resuelve desafíos críticos de aceptación de pagos, incluida la administración de múltiples PSP, la habilitación de orquestación, el cumplimiento de PCI y la protección de PII. VGS brinda a los clientes propiedad, control e información sobre los datos de pago, elevando el crecimiento y las experiencias de los usuarios en todas las industrias.