Plataformas de datos de clientes - Aplicaciones más populares - Pakistán

Simon Data

simondata.com

Simon Data brinda a los equipos de marketing la única plataforma de datos de clientes (CDP) diseñada específicamente para aumentar el rendimiento de las campañas mediante una segmentación y personalización más rápida y precisa. Simon Data Platform, el primer CDP construido sobre Snowflake, permite a las marcas liberarse de una arquitectura obsoleta que dificulta el acceso y la implementación de los datos. Por eso Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo y muchos otros cuentan con Simon Data para conectar con los consumidores. De código bajo, Simon Data Platform está diseñada para que la utilicen los especialistas en marketing, convirtiéndolos en científicos de datos. Simon Data cuenta con la certificación integrada Best Places to Work de 2022, Great Places to Work y ha sido ocho veces líder G2 en el espacio CDP. Para obtener más información, visite www.simondata.com.