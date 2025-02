Software de defensa del cliente - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Smile.io

Smile.io es la plataforma de fidelización más grande del mundo y ofrece programas de recompensas fáciles de usar que ayudan a las marcas de comercio electrónico en expansión a transformar ventas únicas en clientes leales y recurrentes. Más de 100.000 marcas utilizan puntos Smile, referencias y programas VIP para maximizar sus esfuerzos de adquisición y convertir las compras transaccionales en apasionados defensores de la marca que no pueden evitar volver una y otra vez. Puede iniciar un programa de recompensas hermoso y personalizable con solo unos pocos clics. Además, Smile.io le permite recompensar a los clientes por una variedad de acciones, que incluyen compartir en redes sociales, reseñas de productos y más. También hay un número creciente de aplicaciones Smile, incluidas MailChimp y Klaviyo. Estas aplicaciones le permiten conectar su programa a herramientas que ya utiliza. Smile.io está disponible en estas tiendas de aplicaciones: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce y Wix. ¿Busca control total? Acceda a nuestra API con Smile Plus para comenzar a recompensar a sus clientes de maneras únicas.