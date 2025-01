Software CRM - Aplicaciones más populares - Pakistán

EQUP

equp.com

EQUP es un software todo en uno que ayuda a los propietarios de empresas a optimizar sus procesos comerciales, como marketing, ventas, facturación, comunicación, etc. Con EQUP, los propietarios de empresas no tienen que conformarse con soluciones genéricas; Ofrece soluciones específicas de la industria a sus problemas comerciales, ya sea en las industrias de servicios, SAAS o comercio electrónico. EQUP es el único software CRM+Marketing Automation presente en el mercado que te ofrece la opción de gestionar múltiples empresas con una sola cuenta y una única suscripción. No es necesario comprar un nuevo plan para administrar sus otros negocios. La función de agrupación de inventario de EQUP le permite agrupar sus correos electrónicos, usuarios, ofertas, etiquetas, tareas, citas, etc. entre sus empresas para que ninguna función quede sin utilizar. En EQUP, todas las herramientas que necesita para administrar y hacer crecer su negocio están disponibles en un solo lugar, lo que le facilita administrar su negocio sin tener que aprender múltiples programas y cambiar entre ellos para obtener la información necesaria. También tendrá acceso a un administrador de cuentas dedicado que no solo lo ayudará con la incorporación sino que también estará disponible para ayudarlo con sus necesidades de software.