Software CPQ - Aplicaciones más populares - Pakistán

La fabricación es compleja. Venderlo no debería ser así. In Mind Cloud es la plataforma de ventas digital escalable diseñada para fabricantes. Nuestro software de ventas de extremo a extremo alinea perfectamente los objetivos de sus clientes con sus capacidades de producción y une todos sus procesos de ventas en una sola plataforma. La plataforma de ventas digitales In Mind Cloud utiliza el rendimiento de vanguardia de CRM, CPQ y Commerce para aprovechar el poder de su amplio conocimiento del producto y análisis inteligentes para mejorar las ventas. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) es un proveedor independiente de una plataforma de ventas de fabricación con la misión de empoderar a los fabricantes. Operamos globalmente a través de nuestras oficinas en Singapur, Alemania, EE. UU. y una red de socios de alto valor.