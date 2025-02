Software de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds, ahora parte de WizeHive, es un software integral de responsabilidad social corporativa (RSC) para donaciones y correspondencia en el lugar de trabajo, voluntariado de empleados y gestión de subvenciones. Bright Funds apoya a empleadores de todos los tamaños, ayudándolos a cumplir con el compromiso de sus empleados, sus iniciativas de RSE y su misión filantrópica. ✓ Plataforma todo en uno para donaciones de empleados y voluntariado ✓ Emparejamiento y desembolsos automáticos de donaciones ✓ Defina y lance su programa con nuestros expertos ✓ Póngase en marcha en días (no semanas o meses) ✓ Done a más de 7,5 millones de personas en todo el mundo totalmente examinadas organizaciones sin fines de lucro ✓ Done a través de tarjeta de crédito, nómina o PayPal ✓ Precios asequibles y transparentes ✓ Informes en tiempo real